Orange: lance une offre plus durable pour les entreprises

(CercleFinance.com) - Orange Business annonce vouloir réduire l'impact écologique de ses activités en lançant l'offre 'Circular Mobility' qui vise à 'limiter l'empreinte carbone des usages télécom et répondre aux nouvelles exigences des consommateurs-citoyens'.



Concrètement, l'offre intègre les équipements, la connectivité et une multitude de services, couvrant toutes les étapes du cycle de vie des équipements: fabrication, logistique, usage et restitution pour la seconde vie.



'Les entreprises et organisations peuvent ainsi lisser leurs investissements dans le temps et préserver leur trésorerie, bénéficier des technologies les plus récentes et les plus performantes, tout en s'engageant dans un mode de consommation plus éco-responsable', assure Orange qui estime que Circular Mobility permet de réduire de 26 à 40% l'empreinte carbone d'un mobile par an.





