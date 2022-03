Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: lance une offre nationale convergente en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 14:26









(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement de sa première offre nationale convergente en Roumanie, avec les services fixes et mobiles regroupés sous la marque Orange.



L'offre nationale présenté ce jour pour la Roumanie est la première a regrouper une connectivité fibre avec des vitesses allant jusqu'à 1,8 Gbps, un routeur Wi-Fi 6, des services mobiles sur le réseau Orange ainsi que la télévision.



'Comme nous l'avons montré régulièrement ces dernières années, la convergence est la clé de notre croissance en Europe', souligne Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice Générale Adjointe d'Orange en charge des activités opérationnelles en Europe



'Orange s'est maintenant développé en Roumanie pour devenir un opérateur convergent doté des infrastructures de premier plan sur les marchés B2C, B2B et ITC, jouant un rôle clé dans la réalisation de nos ambitions en Europe', conclut-elle.



Pour rappel, en septembre 2021, Orange avait fait l'acquisition de 54 % des activités de Telekom Romania Communications, désormais rebaptisé Orange Romania Communications.





