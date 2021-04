Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : lance un répéteur de nouvelle génération, le Wifi 6 Cercle Finance • 08/04/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement ce jour du répéteur Wifi 6, un équipement intégrant la norme Wi-Fi 6 de dernière génération destiné à apporter ' une connexion encore plus rapide partout dans la maison '. L'opérateur affirme que le Wi-Fi 6 améliore significativement le débit wifi et la vitesse de connexion, permettant de profiter d'une expérience plus fluide pour la navigation internet, le streaming, la visio ou les jeux en ligne, même quand toute la famille est connectée. Orange précise que ce nouveau répéteur répond aux engagements RSE de l'entreprise, avec sa coque composée à 65 % de plastique recyclé qui rend son impact carbone plus faible que celui de son prédécesseur.

