Orange : lance un nouvel outil de cybersécurité

(CercleFinance.com) - Dans un contexte d'accélération des usages en mobilité et de la multiplication des cyberattaques, Orange lance l'offre Cyberfiltre, une solution visant à protéger la navigation web sur mobile, destinée à ses clients professionnels. 'Cette solution permet une détection préventive alertant immédiatement l'utilisateur lorsqu'il est exposé à un site malveillant et propose un tableau de bord en ligne à destination du client, titulaire d'une ou de plusieurs lignes', indique l'entreprise.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.74%