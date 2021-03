Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : lance la 5G dans le 1er port français, le Havre Cercle Finance • 19/03/2021 à 14:29









(CercleFinance.com) - Orange ouvre aujourd'hui la 5G pour les entreprises présentes sur la zone portuaire du Havre. Il s'agit du premier grand port maritime français à bénéficier de la nouvelle technologie mobile 5G en 3,5 GHz avec des débits jusqu'à 4 fois plus rapides que la 4G. L'ouverture du réseau 5G a pour objectif d'améliorer l'attractivité et la compétitivité de la zone portuaire. Désormais, les entreprises bénéficieront de données en temps réel et pourront utiliser la robotique connectée, la maintenance en réalité augmentée ou encore rendre possible des interventions à distance. Ce nouveau réseau permettra également la réalisation de nombreux projets digitaux (IoT, Intelligence Artificielle, deep learning, edge computing).

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.67%