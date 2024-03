Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: lance deux offres d'IA générative pour l'entreprise information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'Orange Business Summit, Orange Business annonce le lancement de deux nouvelles offres d'IA générative.



Orange Business lance deux offres d'IA générative pour accompagner les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans leur transformation.



Les solutions sont soutenues par des serveurs et des GPU (Unités de Traitement Graphiques) à très haute bande passante et hébergées dans les datacenters d'Orange en France, sur Cloud Avenue opérée et gérée par les équipes Orange Business. Elles garantissent ainsi un contrôle total des données et une maîtrise des coûts, notamment pour les déploiements de grande ampleur.



Le groupe présente une offre SaaS clé en main d'IA générative avec LightOn. Cette offre SaaS entièrement intégrée est destinée aux entreprises de toutes tailles (y compris PME et ETI), souhaitant disposer d'une solution prête à l'emploi adaptable à de nombreux cas d'usage (gestion documentaire, reporting, génération de contenus, etc.).



Orange présente aussi une offre GPU as a Service pour l'entraînement et l'inférence. Cette offre s'adresse aux clients souhaitant disposer d'un contrôle total sur une infrastructure de confiance à même d'héberger tout type de projets d'IA générative.





