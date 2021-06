Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : la 'situation est en très nette amélioration' Cercle Finance • 03/06/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - Depuis hier, un incident sur un équipement technique d'Orange perturbait fortement les services de téléphonie fixe dans certaines régions, dont certains numéros d'urgence comme le 15, le 18 ou le 112. Cette panne a entraîné des difficultés pour joindre ces numéros. Le groupe indique que la situation actuelle est en très nette amélioration depuis minuit. ' Les services fonctionnent et les appels sont acheminés. Le réseau reste sous surveillance avec une vigilance accrue notamment aux heures de pointes des appels compte tenu d'un résidu d'instabilité sur les équipements. Les équipes restent pleinement mobilisées ' indique la direction.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.78%