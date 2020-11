Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : la publicité télévisuelle ciblée fait ses débuts Cercle Finance • 13/11/2020 à 12:19









(CercleFinance.com) - Orange annonce que la TV segmentée est désormais opérationnelle en France, permettant le ciblage et la personnalisation des messages publicitaires diffusés en direct sur le petit écran. En novembre et décembre, 10 annonceurs vont diffuser pour la première fois en France une campagne de TV segmentée sur les chaînes de France Télévisions, via les décodeurs Orange, premier opérateur à lancer commercialement le service sur son parc de décodeurs TV aux côtés de FranceTV Publicité. L'offre de FranceTV Publicité permet ainsi aux annonceurs de géo-cibler leur campagne ou de personnaliser le spot selon les foyers spécifiques. Orange précise avoir obtenu au préalable l'indispensable consentement explicite de ses abonnés afin de recevoir les publicités segmentées.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.58%