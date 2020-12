Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : la Haute-Saône couverte en fibre optique d'ici 2023 Cercle Finance • 15/12/2020 à 12:46









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir signé une convention de délégation de service public pour le réseau de très haut débit de Haute-Saône pour une durée de 25 ans. Les déploiements de la fibre optique du Réseau d'Initiative Publique (RIP) de la Haute-Saône vont permettre la construction des 125 000 prises pour arriver à 100 % de couverture du territoire, dont 50 000 en maîtrise d'ouvrage directe du Syndicat mixte qu'il remettra en exploitation d'ici à fin juin 2021 à Orange et 75 000 déployées en 3 ans par Orange en tant que concessionnaire. De 2021 à 2023, plus de 200 personnes par an, à la fois collaborateurs et sous-traitants du groupe Orange, seront mobilisées sur le projet. Orange s'engage à couvrir en couvrir en fibre optique 100% de la Haute-Saône d'ici fin 2023.

