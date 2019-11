ORANGE : la FFT monte au créneau sur la 5G

L'enjeu est d'importance alors les prix des enchères 5G ont flambé en Italie et en Allemagne à environ 6,5 milliards d'euros pour chaque pays.

(AOF) - Athur Dreyfuss, président de la Fédération Française des Télécoms, interviendra cet après-midi au Congrès des maires 2019 à la table ronde numérique sur la couverture mobile des territoires à la salle de la Citoyenneté. Sur BFM Business, il a d'ores et déjà demandé ce matin au gouvernement une clarification au sujet de la norme 5G. Reuters a en effet révélé hier que les enchères sur les futures fréquences mobiles devraient être repoussées de trois mois, soit vers mars 2020.

