Orange: la division Bank étend son partenariat avec Mambu information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - La société Orange Bank a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait procéder à la migration de sa plateforme bancaire vers la plateforme Cloud SaaS de Mambu, afin d'accélérer son expansion européenne.



Cette décision s'inscrit dans la continuité de la réussite du lancement d'Orange Bank avec Mambu en Espagne, en 2019, précise Orange.



Orange Bank utilise Mambu pour gérer ses produits de comptes bancaire, de prêts et de cartes de crédit. S'y ajoutera un compte d'épargne réglementé par le gouvernement en cours de développement.



Ce partenariat en France illustre la stratégie de la banque de mettre en oeuvre une plateforme bancaire unique. Il lui permettra d'évoluer et d'étendre son portefeuille de services à la fois en France et en Espagne.







Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.60%