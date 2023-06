Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: l'UE valide une coentreprise avec Capgemini information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Capgemini et Orange.



L'entreprise commune, Bleu, fournira des services de cloud souverain conformes aux critères du label ' Cloud de Confiance ' en France, c'est-à-dire des services de cloud souverain répondant à des exigences de sécurité spécifiques fixées par l'Agence française de cybersécurité, à un ensemble spécifique de clients en France.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait pas de problème de concurrence en application du règlement sur les concentrations en raison de l'absence de chevauchements entre les activités des entreprises suite à l'opération.



La Commission a également constaté que les relations verticales entre les marchés en amont et en aval et les relations de nature conglomérale entre les entreprises ne poseraient pas de problème de concurrence.





