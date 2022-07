Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: l'UE ouvre une enquête sur le projet de VOO/Brutélé information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 12:51









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'évaluer le projet d'acquisition de VOO et de Brutélé par Orange au regard du règlement de l'UE sur les concentrations.



La Commission craint que l'opération envisagée ne réduise la concurrence sur les marchés de détail pour la fourniture de services internet fixes, de services audiovisuels et de forfaits à lecture multiple (y compris les services convergents fixes-mobiles)) dans certaines parties de la Belgique.



La Commission va maintenant procéder à une enquête approfondie sur les effets de l'opération afin de déterminer si ses préoccupations initiales en matière de concurrence sont confirmées.



Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Avec notre enquête approfondie, nous voulons nous assurer que l'acquisition de Voo/Brutele par Orange n'entraîne pas des prix plus élevés ou moins qualitatifs pour les clients en Wallonie et dans certaines parties de Bruxelles. '





