Orange: l'UE enquête sur un projet conjoint avec MasMovil information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 12:45

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier le projet de création d'une entreprise commune par Orange et MasMovil.



En effet, la Commission craint que l'opération ne réduise la concurrence dans le domaine de la fourniture au détail de services mobiles et fixes à haut débit, ainsi que d'offres groupées 'multiple-play' en Espagne.



OrangeetMasMovilsont respectivement lesdeuxième et quatrième opérateurs les plus importantssur les marchés de détail et de gros des services fixes à haut débit et des services mobiles en Espagne.



Il ressort de l'enquête préliminaire qu'Orange et MasMovil sont desconcurrents prochessur les marchés espagnols de la fourniture au détail: i)de services de télécommunications mobiles; ii) deservices d'accès fixe à haut débit; et iii) d'offres groupées 'multiple-play'.



Par conséquent, la Commission va à présent procéder à une enquête approfondie portant sur les effets de l'opération envisagée, afin de déterminer si ses craintes initiales pour la concurrence sont confirmées. L'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas de l'issue de la procédure.