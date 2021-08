Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : l'UE autorise l'acquisition de FiberCo avec APG information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de ?wiat?owód Inwestycje (FiberCo) en Pologne par Orange Polska (OPL) et APG Asset Management (APG) au Pays-Bas. FiberCo sera active dans l'expansion et la construction d'une infrastructure de fibre optique dans les zones moins denses de la Pologne. Sur la base de cette infrastructure, FiberCo offrira des services d'accès en gros. La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne soulèverait aucun problème de concurrence, étant donné que les parts de marché cumulées et individuelles des parties restent minimes, tant pour les relations horizontales que verticales, dans toutes les délimitations potentielles du marché.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.04%