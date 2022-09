Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: l'assistant vocal Alexa intègre le décodeur TV information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 16:55









(CercleFinance.com) - Orange annonce que les abonnés de la TV d'Orange équipés d'un décodeur UHD pourront désormais profiter d'Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, pour contrôler leur décodeur à la voix et profiter d'une multitude de services additionnels.



'Il est également possible d'associer une enceinte connectée Amazon Echo ou tout autre enceinte intégrant Alexa avec son décodeur UHD Orange, afin de piloter son décodeur à la voix sans utiliser la télécommande', ajoute Orange.



Ils pourront par exemple changer de chaîne, régler le volume rechercher des séries ou un type de film en prononçant des commandes courtes comme 'cherche une comédie '





