Orange : joli sursaut vers 13,25E

(CercleFinance.com) - Orange s'offre un joli sursaut au-delà de 13,2E, ouvrant un 'gap' au-dessus des 12,90E pour effacer dans la foulée la résistance des 13,15E du 22 janvier. Mais le titre affronte maintenant un obstacle plus sérieux, celui des 13,25E qui coïncide avec le plancher de la mi-août et de la mi-décembre.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +3.31%