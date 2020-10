Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : investit dans le réseau du continent africain Cercle Finance • 09/10/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - Orange annonce sa collaboration avec Smart Africa, notamment à travers le projet ' One African Network ' (OAN), qui vise à réduire le coût des communications et à maintenir le trafic inter-africain sur le continent. C'est dans ce cadre qu'Orange annonce la mise en service d'un nouveau point de présence (PoP) à Lagos (Nigeria), ainsi que l'hébergement des données d'itinérance au sein d'une chambre de compensation. Ces deux PoP permettront d'héberger et de faire transiter en Afrique tout le trafic voix entre les opérateurs qui y seront raccordés. Ces initiatives permettent de renforcer d'une part la qualité de service et d'autre part la sécurité des données pour l'ensemble des utilisateurs du continent.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +1.40%