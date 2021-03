Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : investit dans le fonds 'Venture Reality Fund II' Cercle Finance • 17/03/2021 à 15:27









(CercleFinance.com) - Orange annonce aujourd'hui investir via sa holding Orange Digital Investment, dans le fonds ' Venture Reality Fund II ', acteur majeur du capital-risque dans le secteur XR (Extended Reality) : réalité augmentée (AR), réalité virtuelle (VR), réalité mixte (MR), et intelligence artificielle (AI). Orange devient le premier acteur européen du secteur des télécommunications à investir dans ce fonds de capital-risque qui vise une taille d'au moins 50M$ et prévoit d'investir dans au moins 35 sociétés opérant dans l'écosystème XR tirant parti de la 5G. Ce fonds est géré par Venture Reality Fund (VRF), une société de gestion créée en 2016 au coeur de la Silicon Valley. Par la voix de son directeur, VRF s'est d'ailleurs dit 'ravi et honoréd'avoir Orange comme investisseur stratégique.'

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.05%