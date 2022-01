Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: investit dans le fonds 'Move Capital I' information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - Via sa holding Orange Digital Investment, Orange annonce investir dans le fonds de capital-risque ' Move Capital I ', un fonds de Kepler Cheuvreux Invest ' Tech Growth ' qui soutient les futurs champions B2B de la tech européenne.



Move Capital agit dans les domaines du digital : l'IoT, l'Intelligence Artificielle, Data Analytics, Cybersécurité, Cloud et l'Industrie 4.0.



'Nous sommes convaincus que cet investissement dans le fonds Move Capital I est clé pour anticiper les besoins de nos clients, renforcer l'innovation de nos services et notre expertise dans un marché B2B dynamique' a déclaré Laurent Godicheau, Chief Strategy Officer d'Orange Business Services.





