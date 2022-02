Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange investit dans Goshaba la startup de recrutement information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Orange annonce investir dans Goshaba, une startup française qui propose aux employeurs une aide au recrutement via 'une évaluation objective des talents', grâce à une méthode combinant sciences cognitives et jeux vidéo.



L'investissement est réalisé via Orange Ventures, une société dotée de 350 millions d'euros, dédiée aux investissements dans les startups innovantes dans les domaines d'intérêt stratégiques d'Orange.



Orange Ventures Impact mène cette levée de fonds de Séries A de 3,5 millions d'euros, aux côtés des investisseurs historiques Daphni, Inco, Founders Future et BNP Paribas



Cet investissement permettra à Goshaba d'étoffer ses fonctionnalités et de doubler ses effectifs, assure Orange.







