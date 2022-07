Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: installe une solution POL sur 20 sites en France information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé le déploiement d'une solution de réseau local optique passif (POL) pour Orange sur 20 sites en France, dont le nouveau siège d'Orange, Bridge, à Issy-les- Moulineaux près de Paris.



La solution POL remplace le réseau local à base de cuivre existant, connectant plus de 5 000 points d'extrémité, y compris des terminaux Wi-Fi et câblés.



Le réseau local optique de Nokia permet à Orange d'offrir une expérience utilisateur supérieure et offre une solution à faible consommation d'énergie pour la connectivité dans les bâtiments et sur les campus.



Philippe Gacougnolle, directeur du domaine réseau interne d'Orange France, a déclaré : ' Passer à POL pour notre connectivité intra-bureau peut permettre d'économiser des coûts énergétiques importants et de réduire les émissions , ce qui est essentiel pour aider Orange à atteindre ses objectifs environnementaux ambitieux '.





