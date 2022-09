Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: inaugure un '5G Lab' en Côté d'Ivoire, à Abidjan information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 13:10









(CercleFinance.com) - Orange annonce aujourd'hui l'inauguration, en Côte d'ivoire, d'un 'Orange 5G Lab', une structure dédiée aux entreprises, aux start-ups et aux professionnels du numérique.



Alors que le déploiement du réseau 5G est prévu pour l'année 2023 sur l'ensemble du territoire, Orange Côte d'Ivoire met d'ores et déjà à disposition des entreprises ivoiriennes ce nouvel espace collaboratif totalement équipé et dédié à la mise en application concrète de la 5G.



L'idée est notamment de faire découvrir aux acteurs économiques les nouveaux usages permis par la 5G et la façon dont elle pourra impacter positivement leurs activités.



Le Lab accueillera ainsi un espace de démonstrations de cas d'usages 5G de différents secteurs d'activité, des conférences, des formations, des séances de co-working, de co-innovation et des sessions de mises en application pratiques de la 5G.





