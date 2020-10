Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : inauguration du centre de formation d'apprentis Cercle Finance • 16/10/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - Orange annonce l'inauguration de son Centre de Formation d'Apprentis (CFA) qui 'accompagne, dès cette rentrée 2020, plus de 80 jeunes en formation initiale ou en réorientation professionnelle vers les métiers du numérique de demain'. Adossé à Orange Campus, le CFA Orange propose une expérience d'alternance personnalisée et certifiante. Cinq parcours de formation, d'une durée de 12 à 24 mois, préparent les jeunes aux métiers de la cybersécurité, du cloud, du service client et de la data.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.06%