Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : inauguration d'un Open RAN Integration Center information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 13:10









(CercleFinance.com) - Orange annonce inaugurer ce mercredi son Open RAN Integration Center, tout nouveau centre de test et d'intégration dédié à l'Open RAN (Open Radio Access Networks), technologie de référence pour les futurs réseaux mobiles. Situé dans les locaux d'Orange Gardens à Châtillon (Hauts de Seine), cet espace accueillera des entreprises de l'écosystème Open RAN afin de tester et valider leurs produits et services et ainsi accélérer le développement de cette technologie. La technologie dite Open RAN est aujourd'hui en cours de spécification et développement. Persuadé qu'elle sera une technologie majeure des réseaux mobiles du futur, Orange investit dans son développement et prévoit son déploiement dans les prochaines années.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +1.64%