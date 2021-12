Orange : inauguration d'un 5G Lab à Marseille

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir inauguré le 5G Lab de Marseille, situé au coeur de l'Orange Vélodrome dont l'opérateur télécoms entend faire 'un terrain d'expérimentation à grande échelle des innovations technologiques portées par le groupe et ses partenaires'.

Cet espace d'expérimentation gratuit et sur-mesure permet aux partenaires (start-up, PME, grandes entreprises et collectivités locales) de tester leurs produits et services en situation réelle sous l'environnement 5G actuel, ou en avance de phase.

'Ce lieu, en plein coeur du premier stade connecté en 5G de France, est propice à l'émergence de nouveaux usages, et plus particulièrement ceux liés aux domaines du sport, du divertissement et des média, propres à l'Orange Vélodrome', explique Orange.