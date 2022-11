Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: Iliad signe un contrat avec TOTEM information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 15:34









(CercleFinance.com) - Iliad annonce la signature d'un contrat commercial avec TOTEM, filiale TowerCo européenne d'Orange, donnant l'accès au parc de sites (pylônes et toits-terrasses) de TOTEM en France.



' Avec cet accord, les deux acteurs s'engagent dans un partenariat bénéfique de longue durée ' indique le groupe.



Le réseau mobile de Free couvre déjà plus de 87% de la population en 5G et 99,8% en 4G.





