information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 11:29









(CercleFinance.com) - Orange pulvérise la résistance des 10,9E qui 'tenait' depuis le 22 février dernier grimpe allègrement vers 11E.

Le titre se dirige vers un test des 11,3E du 7/7/2022 puis le comblement du 'gap' des 11,47E du 3 juin 2022.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.92%