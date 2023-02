Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : fuse à la hausse vers 10,6E, les 11E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 14:52









(CercleFinance.com) - Les investisseurs applaudissent le nouveau plan stratégique d'Orange, baptisé 'Lead the future'.

Le titre Orange bondit vers 10,6E, pulvérisant la résistance majeure des 10E du 26/11/2022 et du 6/1/2023 puis celle des 10,36E, l'ex-zénith de la mi-août 2022.

Le titre s'approche à grands pas des 10,8E, ex-support du juin 2022 et visera ensuite les 11E (testés le 22/02/2022).







