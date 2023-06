Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: finalise l'acquisition de VOO SA en Belgique information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 12:19









(CercleFinance.com) - Orange annonce aujourd'hui qu'Orange Belgium a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'opérateur de télécommunications VOO SA.



La conclusion de cette opération donne à Orange Belgium une participation de 75 % moins 1 action dans VOO SA, tandis que les 25 % restants plus une action sont conservés par Nethys.



Cette transaction valorise VOO à une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100 % de son capital. Orange Belgium financera cette transaction par un prêt intra-groupe.







Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.50%