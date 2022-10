Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Orange: fait évoluer le réseau numérique de Norauto information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 14:59

(CercleFinance.com) - Norauto s'est associée à Orange Business Services pour faire évoluer son infrastructure réseau vers le SD-WAN, soutenant ainsi sa transformation numérique.



La modernisation de son réseau permettra à Norauto de proposer de nouvelles expériences clients dans ses 380 sites et de sécuriser ses points de vente.



Les innovations comprennent la téléphonie sur IP, le passage en caisse via une solution SaaS basée sur le cloud, des écrans immersifs dans les salles d'attente qui permettent aux clients de voir l'entretien de leurs véhicules en temps réel, etc.



'Nous avons choisi Orange Business Services pour sa capacité à nous accompagner et à nous proposer les meilleures solutions techniques en fonction de nos besoins et des spécificités de notre métier', déclare Laurent Moreau, DSI leader, Norauto France.



'Notre savoir-faire et notre expérience nous ont permis de construire une infrastructure robuste en collaboration avec Norauto. Tout ceci a un impact positif sur leur activité', ajoute Nadine Foulon-Belkacémi, directrice générale adjointe, Orange Business Services.