Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange et Proximus vont remplacer les équipements Huawei par Nokia en Belgique et au Luxembourg - sources Reuters • 08/10/2020 à 20:15









PARIS, 8 octobre (Reuters) - Orange ORAN.PA et l'opérateur belge de télécommunications Proximus PROX.BR sont en passe de remplacer progressivement leurs équipements Huawei par des équipements de la marque Nokia en Belgique et au Luxembourg dans le cadre du déploiement de la 5G, a-t-on appris de sources proches du dossier. La filiale belge d'Orange et l'opérateur Proximus, dont l'Etat belge est l'actionnaire majoritaire, sont soumis à de fortes pressions politiques pour se détourner de l'équipementier chinois HWT.UL au profit de son rival finlandais NOK1V.HE du fait des accusations sur les liens présumés entre Huawei et les services chinois de renseignement, ont ajouté ces sources. Orange Belgique OBEL.BR et Proximus, qui ont noué des partenariats avec Huawei pour déployer leurs réseaux de téléphonie mobile, ont conclu l'an dernier un accord de partage de ces réseaux. (Mathieu Rosemain version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +1.51% ORANGE Euronext Paris +0.99% ERICSSON-B XETRA +1.53% NOKIA XETRA +1.36% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% ORANGE BE Euronext Bruxelles +0.85% PROXIMUS Euronext Bruxelles +2.09%