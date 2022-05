Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Orange: Enovacom met la main sur Exelus information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 10:12

(CercleFinance.com) - Enovacom, la filiale santé d'Orange Business Services, annonce la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de 100% d'Exelus, le leader de la télémédecine d'urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine mobile Nomadeec.



'Cette plateforme unique offre aux professionnels de santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d'urgence (télérégulation et visiorégulation)', souligne l'opérateur télécoms.



Soumise à des conditions suspensives usuelles, la réalisation de cette acquisition dotera Orange d'une plateforme de télémédecine déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de 200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d'ambulances.