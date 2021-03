Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : enfin un test des 10,2E, les 10,74E à retracer Cercle Finance • 10/03/2021 à 17:07









(CercleFinance.com) - Orange efface la résistance des 10,05E du 17 février et s'offre enfin un test des 10,2E pour la 1ère fois depuis le 13 janvier. L'objectif des 10,3E (zénith du 8 janvier) semble donc proche et il faut espérer que cela ne marquera pas une fois de plus l'épuisement du potentiel haussier court terme du CAC40. Orange pourrait de son côté enchaîner sur un re-test des 10,74E du 2/12/2020.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.84%