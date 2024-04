Orange en repli : pertes d'abonnés dans le haut débit fixe

(AOF) - Le titre Orange (-4,26% à 10,57 euros) est refoulé parmi les principales baisses de l’indice CAC 40 après l’annonce d’un recul du nombre de ses abonnés dans le haut débit fixe. L’opérateur télécoms a ainsi perdu 43 000 clients dans le haut débit fixe en France au premier trimestre. Entre janvier et mars, son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après location (Ebitdaal) a en revanche progressé de 2,3% sur une base comparable à 2,40 milliards d'euros, en ligne avec son objectif 2024 d'une "légère croissance".

L'Ebitdaal des activités télécoms a augmenté de 2,3 à 2,44 milliards d'euros.

De son côté, le chiffre d'affaires a affiché une hausse de 2,1% sur une base comparable à 9,85 milliards d'euros, soutenu par la croissance des services de détail, dont les revenus ont augmenté de 3,2%. Ceux des services aux opérateurs ont en revanche reculé de 4,1%, ce qui s'explique notamment par la hausse des tarifs de dégroupage en France.

Orange a confirmé ses objectifs financiers pour 2024 : Ebitdaal en légère croissance, discipline sur les eCAPEX, cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,3 milliards d'euros, ratio dette nette sur Ebitdaal des activités télécoms inchangé autour de 2 à moyen terme.

Enfin, Orange va proposer une augmentation du dividende 2024 payable en 2025 à 0,75 euro par action incluant un acompte de 0,30 euro en décembre 2024.

