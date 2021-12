Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange :emprunte sur le marché obligataire 1 milliard d'euros information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 18:05









(CercleFinance.com) - Orange emprunte sur le marché obligataire 1 milliard d'euros à 12 ans avec un coupon de 0,625%. ' Grâce à cette émission, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan ' indique le groupe. BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, CITI, Deutsche Bank, ING et Morgan Stanley interviennent en qualité de Chefs de file du placement.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.09%