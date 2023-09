Orange: émission inaugurale d'obligations durables information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 07:15

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir réalisé avec succès sa première émission obligataire indexée sur des indicateurs de performance durable, pour un montant nominal de 500 millions d'euros, des obligations à échéance 2035 et portant un coupon fixe de 3,875%.



Elles sont liées à son objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (Scope 1, 2 et 3) de 45% d'ici 2030 par rapport à 2020, et à son engagement de fournir un soutien numérique et une formation à six millions bénéficiaires externes entre 2021 et 2030.



Avec une sursouscription de cinq fois, cette opération permet à l'opérateur de télécommunications 'd'étendre la maturité de sa dette et de diversifier ses sources de financement à des conditions optimales'.