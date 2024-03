Orange : émission d'une nouvelle souche d'obligations hybrides

(AOF) - Orange indique dans un communiqué son intention d’émettre une nouvelle souche d'obligations hybrides et de lancer une offre de rachat sur certaines de ses obligations hybrides existantes. Cette offre L'offre se terminera le 4 avril à 17h00, heure de Paris, et les résultats seront annoncés le lendemain - sous réserve de toute prolongation, retrait, résiliation, réouverture ou modification de cette offre.

"L'objectif de l'offre de rachat et l'émission envisagée des nouvelles obligations est notamment de gérer pro activement le portefeuille d'instruments hybrides. L'offre de rachat offre également aux porteurs qualifiés la possibilité de céder leurs obligations existantes avant leur première date respective de refixation du taux d'intérêt et de demander à être prioritaires dans l'allocation des nouvelles obligations", précise Orange.

