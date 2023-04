Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: émission d'obligations pour un milliard d'euros information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Orange annonce l'émission d'un milliard d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, 'en profitant de conditions de marché favorables reflétées par l'absence de prime de nouvelle émission'.



Cette émission comprend une première option de remboursement anticipé au gré de la société à partir de la septième année et porte intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon de 5,375% jusqu'à la première date d'ajustement.



Orange a également lancé une offre contractuelle de rachat visant les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé à son gré le 7 février 2024, portant intérêt à taux fixe réajustable.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.60%