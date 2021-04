Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : émission d'obligations hybrides réalisée Cercle Finance • 29/04/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir émis 500 millions d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé à son gré à partir de la huitième année avec un coupon de 1,375% jusqu'à la première date d'ajustement. L'opérateur télécoms a également lancé une offre contractuelle de rachat visant deux classes d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée de montants d'un milliard d'euros et 650 millions de livres sterling respectivement. L'objectif de ces opérations est, entre autres, de gérer proactivement le portefeuille d'instruments hybrides, en profitant de conditions de marché favorables. Elles pourraient entraîner une réduction limitée du montant total d'obligations hybrides du groupe.

