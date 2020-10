Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : émission d'obligations hybrides Cercle Finance • 08/10/2020 à 07:37









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir émis 700 millions d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, avec une première option de remboursement anticipé à son gré à partir de la huitième année avec un coupon de 1,75% jusqu'à la première date d'ajustement. Ces nouvelles obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est prévu que les agences de notation attribuent aux nouvelles obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%. Orange a aussi lancé une offre contractuelle de rachat visant une partie de trois souches d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée précédemment émises. Le montant maximum d'acceptation devrait être égal au montant en principal des nouvelles obligations.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.33%