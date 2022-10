Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: EBITDAaL quasi-stable au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 08:54









(CercleFinance.com) - Orange fait part d'un EBITDAaL quasi-stable (+0,2% en comparable) à 3,58 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2022, avec un chiffre d'affaires de plus de 10,8 milliards, en hausse de 1% en comparable (+3% en données historiques).



L'opérateurs télécoms explique que sa croissance du chiffre d'affaires a continué à être tirée par les services de détail (+1,7%) et les ventes d'équipement (+8,6%) alors que le recul des services aux opérateurs (wholesale) a ralenti à -3,1%.



Malgré un environnement qu'il reconnait 'très difficile', Orange confirme ses objectifs financiers pour 2022, ainsi que le versement d'un acompte sur le dividende 2022 de 0,30 euro par action en numéraire qui interviendra le 7 décembre.





