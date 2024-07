Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: EBITDAaL en légère hausse au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Orange publie un résultat net part du groupe de 0,28 euro par action pour les six premiers mois de 2024, contre 0,30 euro un an auparavant, ainsi qu'un EBITDAaL en hausse de 2,5% (à base comparable) à 5,51 milliards, en ligne avec son objectif annuel.



Sur le seul deuxième trimestre, l'opérateur télécoms revendique un EBITDAaL de 3,11 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 9,99 milliards, en croissances respectives de 2,6% et 0,9% à base comparable.



'Ces résultats sont toujours portés par la performance remarquable des activités en Afrique et Moyen-Orient et par la solide amélioration d'EBITDAaL en Europe, y compris en France où l'EBITDAaL se stabilise ce semestre', précise sa DG Christel Heydemann.



Orange confirme ainsi ses objectifs pour 2024, dont un EBITDAaL en légère croissance, et indique qu'il versera le 5 décembre un acompte de 0,30 euro en numéraire, sur un dividende de 0,75 euro par action qui sera proposé en 2025 au titre de l'exercice en cours.





