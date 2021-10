Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : du nouveau pour le développement d'Orange Bank information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir décidé d'accélérer le développement d'Orange Bank, avec une augmentation de capital de 230 millions d'euros qui permettra d'accélérer les chantiers de croissance prévue dans le plan stratégique de la banque. 'Orange Bank devrait réduire substantiellement ses pertes en 2021 grâce à une hausse du PNB, en progression de 57% au premier semestre 2021 par rapport à la même période en 2020, et à une baisse des coûts de gestion', souligne l'opérateur télécoms. La banque continuera à investir sur sa plate-forme pour maintenir son avance technologique, avec de nouvelles activités construites en partenariat avec des fintechs. Un appel d'offres est en cours pour de nouvelles offres d'assurance. Orange a aussi noué un accord avec son partenaire Groupama, pour racheter les 21,7% de ce dernier tout en préservant leurs relations commerciales. La finalisation de cette transaction, dont le montant reste confidentiel, est soumise aux approbations usuelles.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.76%