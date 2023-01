Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : double-top sous 10E, lourd repli vers 9,58E information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 17:38









(CercleFinance.com) - Orange subit un lourd repli vers 9,58E après un second échec sous les 10E (après celui du 25/11) qui pourrait se transformer en 'M' baissier (ou double-top) en cas d'enfoncement du support crucial des 9,1E.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -2.21%