Orange : Djoliba, premier réseau panafricain de l'Ouest

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon international AfricaTech Festival, Orange et ses filiales annoncent la mise en service et le lancement commercial de Djoliba, le premier backbone panafricain. Cette infrastructure s'appuie sur un réseau de 10 000 km de fibres optiques terrestres, couplé à 10 000 km de câbles sous-marins, offrant ainsi une connectivité sécurisée vers l'international depuis l'Afrique de l'Ouest à très haut débit (jusqu'à 100 Gbit/s). Djoliba est le premier réseau unifié très haut débit permettant de fournir une connectivité sans couture, avec une meilleure disponibilité grâce à la redondance et la sécurisation du réseau, et une excellente qualité de service, indique Orange. Selon l'opérateur ce réseau est un élément clé de la croissance future de l'Internet en Afrique de l'Ouest, car il va favoriser l'égalité d'accès au numérique entre les pays d'Afrique de l'Ouest et contribuera à stimuler l'économie numérique des pays.

