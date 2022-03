Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: devrait nommer Jacques Aschenbroich au poste de PDG information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 09:34









(CercleFinance.com) - Orange devrait nommer Jacques Aschenbroich, l'actuel président de Valéo, au poste de président selon les informations du Monde. Le conseil d'administration devrait valider sa nomination le 30 mars et sera votée à l'assemblée générale du groupe le 19 mai précise le quotidien.



Jacques Aschenbroich devrait mener le groupe Orange en tendem avec Christel Heydemann, la future directrice générale qui va prendre ses fonctions le 4 avril indique Le Monde.



Orange avait annoncé fin novembre 2021 le départ de son PDG Stéphane Richard à la suite de la décision de la cour d'appel de Paris, départ qui était effectif à compter de la mise en place d'une nouvelle gouvernance.



Le conseil d'administration avait entamé un processus de recherche depuis quelques mois, afin de mettre en place la nouvelle gouvernance du groupe de télécommunications.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.13%