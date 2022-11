Orange: dévoile sa charte éthique de la data et de l'IA information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 17:06

(CercleFinance.com) - Orange a dévoilé aujourd'hui sa charte éthique de la data et de l'Intelligence Artificielle (IA), un document qui précise les valeurs de l'entreprise dans ces deux domaines.



Via cette charte élaborée par son conseil d'éthique de la data et de l'IA (un organe consultatif indépendant créé en mars 2021), Orange s'engage à développer un ensemble de processus permettant d'accompagner l'entreprise 'dans une démarche éthique et responsable, au bénéfice de ses clients comme de ses collaborateurs'.



Orange précise qu'il s'agit d'un enjeu 'essentiel', d'autant que la firme a placé la data et l'IA au coeur de son modèle d'innovation, pour 'réinventer l'expérience client, rendre ses réseaux plus performants et accroître son efficacité opérationnelle'.



Le groupe rappelle d'ailleurs être mobilisé depuis plusieurs années sur le sujet de l'IA éthique et responsable. Dans ce cadre, il conduit un programme de recherche pour contribuer au développement, à l'utilisation et à la gouvernance responsables des systèmes d'IA centrés sur l'humain.