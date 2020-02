Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : développe ses services avec SES en Afrique Cercle Finance • 27/02/2020 à 14:43









(CercleFinance.com) - Orange sera le premier opérateur à adopter O3b mPOWER, le système de communication par satellite en orbite terrestre moyenne (MEO) de nouvelle génération de SES. Ce système permettra de développer son offre de services auprès des particuliers et des entreprises en Afrique, en commençant par la République Centrafricaine. ' Lorsqu'il sera opérationnel en 2022, O3b mPOWER fournira des débits de plusieurs térabits pour favoriser la transformation numérique et l'adoption du Cloud partout dans le monde ' indique le groupe. ' Avec O3b mPOWER, Orange augmentera considérablement ses capacités MEO à faible latence afin de soutenir la croissance de la demande en bande passante '.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.39%