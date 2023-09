Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: des communications gratuites pour le Maroc information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Après le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre, Orange a annoncé samedi des mesures de gratuité de communications pour les clients mobiles grand public Orange et Sosh, de façon à apporter son soutien aux populations touchées.



Les clients de l'opérateur bénéficient ainsi des appels gratuits depuis samedi soir depuis la France vers les mobiles et fixes marocains, ainsi que de l'envoi gratuit des SMS / MMS. Cette gratuité sera valable jusqu'au 16 septembre inclus.



Le groupe de télécommunications entend se mobiliser dans plusieurs pays d'Europe. Ses filiales en Belgique, Pologne, Roumanie et Slovaquie ont aussi annoncé la gratuité des communications vers le Maroc durant une semaine.





